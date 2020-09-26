Падение борта АН-26 под Харьковом: одного из курсантов оперировали в крайне тяжелом состоянии

Один из выживших курсантов в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом находится в ожоговом центре Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

В ночь на 26 сентября врачи сделали ему операцию.

Об этом сообщает Харків Times.

Кроме того, второй выживший курсант, по словам директора областного Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, доставлен в Военно-медицинский клинический центр Северного Региона.

Они оба курсанты второго курса Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба.

О состоянии выживших курсантов ранее на брифинге рассказал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

«Двое пострадавших в медучреждениях — один в критическом состоянии, ожоги 90% тела, второй — физически в удовлетворительном состоянии, психо-эмоциональное состояние — понятно какое», — заявил он.

Также губернатор сообщил, что пилот АН-26 накануне авиакатастрофы сообщал об отказе левого двигателя. Самолету было предоставлено разрешение на посадку.

Напомним, что вечером в пятницу, 25 сентября, в Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На момент аварии на борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров), одного курсанта не допустили к выполнению полета. Согласно информации Офиса Генерального прокурора, в результате катастрофы 25 человек погибли, а двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются.

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Президент Владимир Зеленский поручил премьеру создать правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ан-26 в Чугуеве. Кроме того, глава государства завтра прибудет в Харьковскую область из-за сложившейся ситуации. По данным премьера Дениса Шмыгаля в состав комиссии войдут: главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие должностные лица.

В Харьковской области 26 сентября 2020 объявили днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26. На территории области приспустят государственный флаг Украины на всех сооружениях органов госвласти. Также рекомендовано отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований, руководителям телеканалов и радиостанций предлагается внести соответствующие изменения в программы передач.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что количество жертв крушения самолета могло быть больше, но одного курсанта не допуситли к выполнению полета, чем, по сути, спасли ему жизнь.

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