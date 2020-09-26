28.17 / 28.36 32.65 / 33.07
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Водителей предупредили о проблемах на трассе Киев — Харьков в связи с авиакатастрофой в Чугуеве

7:38 26 сентября 2020
Водителей предупредили о проблемах на трассе Киев&nbsp;— Харьков в связи с авиакатастрофой в Чугуеве

В Харьковской области продолжается ликвидация последствий смертельной авиакатастрофы, которая произошла 25 сентября на дороге Киев-Харьков-Довжанский.

Движение на участке международной трассы км 533 — км 534 осложнено, движение организовано по встречной полосе в двух направлениях, сообщило харьковское управление Укравтодора.

Появилась карта заторов.

Водителей просят не препятствовать сотрудникам ГСЧС и полиции, работающим на месте трагедии.

Самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины потерпел крушение вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров), одного курсанта не допустили к выполнению полета. Погибли 25 человек, выжили двое, поиски остальных продолжаются.

В Харьковской области 26 сентября 2020 объявили днем траура.

141

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тарзан и Настя

Любовница Тарзана жестко высмеяла его в Instagram под песню Наташи Королевой (видео)

Крушение АН-26 под Харьковом

Падение борта АН-26 под Харьковом: одного из курсантов оперировали в крайне тяжелом состоянии

Михаил Ефремов

Вскрылась неожиданная подробность о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе

В авиакатастрофе в Чугуеве погибли 20 человек

В авиакатастрофе в Чугуеве погибли 22 человека (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер