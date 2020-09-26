В сети появились список и фото жертв авиакатастрофы в Чугуеве

В сети появился список пассажиров и членов экипажа военно-транспортного самолета Ан-26, упавшего под Чугуевым в Харьковской области во время учебного полета.

В соответствии со списком, обнародованным Telegram-каналом Труха, на борту было 7 членов экипажа и 19 курсантов.

При этом данные о числе курсантов разнятся с официальными заявлениями.

Тем временем сокурсники показали фото курсантов группы № 133, которые погибли в самолете.

Также появились свидетельства случайных очевидцев трагедии — Настя и Ярослав ехали на авто на Чугуев, когда самолет упал на дорогу прямо перед ними.

«Мы увидели пожар, резко остановились… Человек пылал… Ярик побежал за огнетушителем. Он двух вытащил и гасил их», — рассказала Настя журналистам 24 канала.

Очевидно, именно эта пара спасла двоих выживших в катастрофе (напомним, один из курсантов был госпитализирован с ожогами 90% тела).

В свою очередь в Государственном бюро расследований обратились к другим возможным очевидцам трагедии с просьбой сообщить о наличии фото, видео из видеорегистраторов и мобильных телефонов с места крушения по телефону ГБР: +380 500 802 227.

«Следователи свяжутся с вами для получения данных материалов и присоединения их к уголовному производству», — говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, на трассе Киев-Харьков-Довжанский, где упал самолет, продолжаются поисковые работы.

240

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter