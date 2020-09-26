В Херсоне устроили самосуд над педофилом, склонявшим к интиму 14-летнюю девочку

В Херсоне активисты разоблачили педофила, который в сети домогался к 14-летней девочке. Ранее в Николаеве родители избили педофила, пристававшего к ребенку на улице.

Его задержали и сделали «внушение», записав процесс на видео.

Как оказалось, любителем школьниц оказался 32-летний бизнесмен из города Чаплинка, который специально приехал в областной центр на встречу с несовершеннолетней.

В переписке с ней, которую также обнародовали в сети, подозреваемый открыто склонял школьницу к интиму, предлагая за это телефон, цветы, а также деньги.

Отметим, что в начале общения он уточнял, действительно ли его собеседница невинна.

После резонанса, которое вызвало опубликованное видео, в полиции начали проверку и готовятся открыть уголовное производство по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины «Развращение несовершеннолетних».

Напомним, во Львове в изнасиловании 11 девочек обвиняют организатора детского лагеря, а в Одессе изнасиловали воспитанницу детского центра реабилитации.

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