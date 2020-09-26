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Происшествия

На месте крушения Ан-26 обнаружили еще одного погибшего и "черные ящики"

9:58 26 сентября 2020
На месте крушения Ан-26 обнаружили еще одного погибшего и «черные ящики»

На месте крушения военного самолета АН-26 под Чугуевым найдено еще одно тело, таким образом, число погибших в катастрофе увеличилось до 23.

По предварительной информации, тело достали из-под фюзеляжа самолета.

Поиски двух человек продолжаются, сообщили в ГСЧС.

«По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали», — говорится в сообщении.

В свою очередь Командование Воздушных сил ВСУ подтвердило об обнаружении бортовых самописцев упавшего судна. По предварительным данным, они уцелели, но из самолета их еще не достали.

Напомним, бывший военный прокурор Анатолий Матиос считает, что к падению самолета могла привести ошибка экипажа — пилот якобы перепутал автомобильное шоссе и взлетно-посадочную полосу. Тем не менее в СБУ эту версию опровергли, заявив, что за штурвалом находился лично командир экипажа.

Всего на борту судна, по уточненным данным, находилось 27 человек, включая 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа.

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