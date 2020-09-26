Отказа двигателя не было: Таран рассказал о состоянии разбившегося под Чугуевым самолета

Предварительные выводы расследывателей трагедии под Чугуевым свидетельствуют, что в самолете АН-26 отказал датчик в двигателе. Самолет зацепился за землю, упал и загорелся.

Об этом во время брифинга на месте крушения сообщил министр обороны Андрей Таран.

«Все шло по плану. Самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом самолета находились постоянно летчик-инструктор, курсанты садились в правое кресло для получения навыков осуществления управления самолетом. Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Черный ящик сейчас находится еще в самолете, после анализа информацию, которая там записана, можно будет делать какие-то выводы», — сказал Таран.

Он также уточнил, что самолет был выпущен в 1977 году, но своего ресурса машина еще не отработала, и в течение 25 сентября осуществил 6 благополучных взлетов и пять благополучных посадок.

Напомним, в сети появились фото курсантов, погибших при крушении самолета.

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