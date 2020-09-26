28.17 / 28.35 32.65 / 33.02
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Отказа двигателя не было: Таран рассказал о состоянии разбившегося под Чугуевым самолета

10:49 26 сентября 2020
Отказа двигателя не было: Таран рассказал о состоянии разбившегося под Чугуевым самолета

Предварительные выводы расследывателей трагедии под Чугуевым свидетельствуют, что в самолете АН-26 отказал датчик в двигателе. Самолет зацепился за землю, упал и загорелся.

Об этом во время брифинга на месте крушения сообщил министр обороны Андрей Таран.

«Все шло по плану. Самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом самолета находились постоянно летчик-инструктор, курсанты садились в правое кресло для получения навыков осуществления управления самолетом. Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Черный ящик сейчас находится еще в самолете, после анализа информацию, которая там записана, можно будет делать какие-то выводы», — сказал Таран.

Он также уточнил, что самолет был выпущен в 1977 году, но своего ресурса машина еще не отработала, и в течение 25 сентября осуществил 6 благополучных взлетов и пять благополучных посадок.

Напомним, в сети появились фото курсантов, погибших при крушении самолета.

553

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Воздвижение

Крестовоздвижение: что это за праздник и что запрещено делать в этот день

Уцелевшего при падении Ан-26 курсанта спасти не смогли: число жертв возросло до 24

Выжившего при падении Ан-26 курсанта спасти не смогли: число жертв возросло до 24

Названы фамилии курсантов, выживших в авиакатастрофе в Чугуеве: в каком они состоянии

Названы фамилии курсантов, выживших в авиакатастрофе в Чугуеве: в каком они состоянии

Тарзан и Настя

Любовница Тарзана жестко высмеяла его в Instagram под песню Наташи Королевой (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер