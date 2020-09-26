Зеленский объявил в Украине день траура по жертвам авиакатастрофы в Чугуеве

Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении в Украине Дня траура в память о погибших курсантах Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. Напомним, до сих пор День траура был объявлен в Харьковской области.

«Мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детей погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября день траура», — написал президент в соцсети.

При этом он призвал обеспечить полноценное лечение выжившего курсанта и выплатить компенсации потерявшим близких.

Кроме того, причины катастрофы должны быть оперативно установлены, а расследование — проводиться объективно.

Также президент дал поручение прекратить все учебные полеты, а также оборонные контракты на поставку этой категории самолетов — на время расследования причин крушения самолета Ан-26.

«Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. Поручение уже начали выполнять. Я предполагаю, что таких полетов не будет, пока не будет выяснено объективно, что же случилось», — заявил заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Тем временем Кабинет Министров готовится провести экстренное заседание (начало — в 12:30). «ФАКТЫ» будут вести прямую трансляцию.

Напомним, на данный момент известно уже о 24 жертвах авиакатастрофы.

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