Число отравившихся в столовой в Коломые возросло почти вдвое — до 181

На Прикарпатье выросло количество госпитализированных клиентов столовой ООО «Леони» в Коломые.

В период с 24 по 25 сентября в лечебные заведения обратился 181 человек, из которых 56 человек пришлось госпитализировать, а остальные остаются на амбулаторном лечении.

«56 человек госпитализированы, 125 человек находятся на амбулаторном лечении», — отметили в Управлении ГСЧС во Львовской области.

Напомним, с 28 сентября Коломыя будет находиться в «оранжевой» карантинной зоне.



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