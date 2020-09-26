В ГБР назвали четыре версии падения самолета в Чугуеве
Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин крушения самолета Ан-26 под Чугуевом. Среди них:
- техническая неисправность,
- ненадлежащее исполнения служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами;
- ненадлежащее техобслуживание самолета.
Вместе с тем летчик-испытатель госпредприятия «Антонов» Сергей Тарасюк опроверг версию об отказе двигателя. В комментарии ТСН он отметил, что лично много раз отрабатывал посадку с выключенным двигателем, но машина уверенно летела на втором.
Опытный пилот отверг также и версию о перегрузке, ведь на борту находилось вдвое меньше людей, чем может перевезти АН-26, к тому же курсанты были без багажа.
А тем временем в сеть выложили видео момента падения самолета.
Напомним, президент Владимир Зеленский распорядился временно прекратить полеты самолетов Ан-26 — на период расследования причин катастрофы.
Фото Национальной полиции205
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