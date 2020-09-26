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Происшествия

В сети опубликовали видео падения Ан-26 под Чугуевом

13:40 26 сентября 2020
Видео с камеры регистратора авто

В сети появилось видео момента крушения самолета Ан-26 под Чугуевом, которое произошло вечером 25 сентября.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, крушение зафиксировала видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве.

«Это видео должно помочь следователям и экспертам установить — что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом», — отметил Геращенко.

Очевидцами трагедии, напомним, стали жители Чугуева Настя и Ярослав.

«Мы увидели пожар, резко остановились… Человек пылал… Ярик побежал за огнетушителем. Он двух (выживших курсантов. — Авт.) вытащил и гасил их», — рассказала женщина журналистам 24 канала.

В настоящее время Государственное бюро расследований, которое уже озвучило все вероятные версии крушения самолета, осуществляет сбор подобных видеоматериалов, чтобы приобщить их к делу.

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