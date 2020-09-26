«ФАКТАМ» стали известны новые подробности о разбившихся в авиакатастрофе в Чугуеве курсантах. Оказалось, что отец одного из них, Александра Скочкова, в 2014 году погиб в зоне АТО — и тоже разбился в самолете. Ил-76, которым управлял отец Саши Игорь Скочков, в июне 2014 года сбили боевики.

О том, что теперь погиб сын Игоря Скочкова Александр, «ФАКТАМ» рассказала курсантка Харьковского Национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Людмила.

— Еще утром Саша числился без вести пропавшим, но уже известно, что он тоже погиб, — сообщила «ФАКТАМ» Людмила. - Саша был очень добродушным и улыбчивым парнем. Никогда не видела его грустным или поникшим — и это несмотря на то, что в его жизни не так давно произошла страшная трагедия, в зоне АТО погиб отец. Он тоже разбился в авиакатастрофе…

Отцу Александра Игорю Скачкову в момент трагедии было 37 лет. Он был капитаном, штурманом авиационной эскадрильи 25-й бригады транспортной авиации. Погиб 14 июня 2014 года, когда возле Луганского аэропорта самолет самолет Ил-76 обстреляли боевики. Игоря Скочкова посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени и нагрудным знаком «За оборону Луганского аэропорта».

— Саша поступил в университет Воздушных Сил для того, чтобы быть как отец, — говорит Людмила. — Он очень им гордился и тоже хотел летать. Сначала поступил в наш вуз на другое направление, но потом перевелся на «летную» специальность. И получилось, что, как и его отец, погиб в самолете… У него остались мать и сестра. Даже страшно представить, каково им сейчас… На самом деле мы все потеряли родных людей. Я, как и погибшие ребята, учусь на третьем курсе, только на другом факультете. И могу сказать, что мы все здесь как одна большая семья. Мы все время вместе — независимо от того, кто на какой специальности. Все друг друга знают и любят. У нас одна цель — летать, и она нас объединяет. В любом вузе есть случайные люди, но здесь такие, как правило, отсеиваются за первые два года. А на третий курс идут уже те, кто точно знает, чего хочет.

Ничто не предвещало беды, это были обычные учения, практика… Вспоминаю, как вчера днем встретила на территории университета одного парня — однокурсника ребят, которые погибли. Он есть на общих фотографиях, которые сейчас везде публикуют. Зная, что у ребят должны быть учения и увидев его в гражданской одежде, я удивилась: «Почему не в форме?» — «Да я отчисляюсь» — сказал он. Получилось, что это неожиданное решение парня спасло — если бы он не отчислился, тоже оказался бы в том самолете. А еще одному курсанту прямо перед полетом стало плохо — резко подскочило давление. В последний момент его не взяли — и это спасло ему жизнь. Среди ребят, которые были на борту, выжил только Вячеслав Злочевский… Говорят, что его состояние стабильное и угрозы жизни нет. Мы надеемся, что он поправится. Он вместе с Виталиком Вильховым выпрыгнул из горящего самолета. Но Виталик получил ожоги 90 процентов поверхности тела и умер в больнице.

Погиб, считайте, весь курс. И инструкторы, которые были на борту, — очень опытные и ответственные. Поэтому озвученные в некоторых СМИ версии и том, что ребята якобы перепутали дорогу со взлетной полосой — это полный абсурд. Летели профессионалы, которых сопровождали опытные пилоты. Мы сами до конца не знаем, что там произошло. Да, техника была старой, но ведь она проходила техническое обслуживание. И тут, скорее, могут быть вопросы к тем, кто это обслуживание осуществлял.

Сейчас один за другим приезжают родители погибших ребят… Это страшное горе. И мы, наверное, пока еще сами до конца не осознаем, что на самом деле произошло. Те, кто хочет и может помочь семьям погибших, могут отправить деньги на счет 5 168 757 355 747 058 (Кириченко Марина Игоревна). Эту карту в университете открыли специально для помощи родным погибших ребят.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении в Украине 26 сентября дня траура в память о погибших курсантах Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба. Министерство обороны приняло решение выплатить семьям погибших по 1,5 млн гривен.

На фото: Александр и Игорь Скочковы



1154

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter