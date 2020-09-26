В Житомире сильно горит городская мусорная свалка, справиться с пожаром пока не удается (фото)

В субботу, 26 сентября, в Житомире пожарные пытаются потушить пожар на городской мусорной свалке, который начался накануне вечером в 22:05. Ранее подобное возгорание произошло на свалке в Киеве.

Как сообщает областное управление ГСЧС Украины, возгорание на территории полигона твердых бытовых отходов в Житомире возникло на площади 400 кв.м. Происшествие усугубляется сухой погодой, сильным ветром и невозможностью подъезда техники и доступа личного состава к отдельным очагам пожара. Сотрудники ГСЧС не могут обеспечить подачу воду к некоторым очагам горения. Для разгребания тлеющего мусора используется бульдозер.

Пожар удалось локализовать и не допустить распространения пламени. Но полностью погасить огонь пока не удается.

Ранее сообщалось, что из-за крупного пожара на свалке смог накрыл Полтаву.

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