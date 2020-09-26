Фальшивый дипломат пытался вывезти из Украины полный микроавтобус контрабандных сигарет (видео)

В ночь на субботу, 26 сентября, задержали псевдодипломата, пытавшегося провезти в Венгрию микроавтобус с сигаретами без акцизных марок. Ранее рекордную партию сигарет конфисковали на границе с Беларусью.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, пограничники вместе правоохранителями предотвратили перемещение особо крупной партии табачных изделий через пункт попуска «Тиса». При проверке документов водителя пограничники установили подделку предъявленной дипломатической карточки и приложения к ней. Затем было установлено, что номера автомобиля Mercedes с дипломатическими знаками также поддельные. При осмотре выяснилось, что микроавтобус был заполнен сигаретами Compliment и Lifa, не имеющими марки акцизного сбора Украины.

Также не исключается причастность к контрабанде некоторых сотрудников таможенного поста.

Ранее сообщалось, что в Одессе в бананах обнаружили крупную партию кокаина.

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