«Угрожали лично»: обвиненный в убийстве Шеремета вышел на связь и обвинил Матиоса

Донецкий предприниматель Максим Зотов, который фигурирует в новой версии убийства журналиста Павла Шеремета, заявил, что его оговорили.

Как сообщают «Вести», Зотов живет в Киеве и готов ответить на все вопросы следствия. В своих комментариях версии о причастности к убийству Шеремата, он утверждает, что 30 лет не был в Мариуполе, поэтому не мог общаться там с Мариной Мацюк, заявившей на допросе в Нацполиции, что Зотов хвастался ей убийством журналиста. Зотов подтвердил знакомство с беглым министром доходов и сборов Украины Александром Клименко.

«Я вынужден обратиться в полицию с заявлением о преступлении Марины Мацюк в виде дачи ложных показаний. В качестве свидетеля по делу Павла Шеремета я также готов дать любые показания правоохранителям и пройти полиграф, чтобы снять все вопросы ко мне», — заявил Зотов.

«На меня и моих родных оказывалось существенное давление со стороны главного военного прокурора Анатолия Матиоса и его подчиненных с целью дать клеветнические показания в адрес Клименко. Подчиненные Матиоса лично угрожали мне и описывали те „неприятности“, которые будут происходить со мной, в случае если я не предоставлю показаний», — добавил он.

Ранее в МВД подтвердили, что отрабатывали версию о причастности Зотова к убийству Шеремета.

166

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter