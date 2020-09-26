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Происшествия

В Турции экстренно госпитализирована жена Мустафы Джемилева

20:51 26 сентября 2020
Сафинар Джемилева

Из-за ухудшения состояния здоровья председателя Лиги крымскотатарских женщин Сафинар Джемилеву, которая замужем за лидером крымских татар Мустафой Джемилевым, срочно эвакуировали в специализированную клинику Турции. Ранее сообщалось, что российские оккупанты не пускают крымских татар даже на свадьбы и похороны.

Как сообщает председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем Facebook, состояние здоровья Сафинар Джемилевой внезапно и резко ухудшилось, что потребовало ее срочной госпитализации.

По словам Чубарова, турецкая сторона направила в Киев специальный санитарный авиаборт для эвакуации Сафинар Джемилевой в специализированную клинику в Анкаре. Сейчас врачи характеризуют ее состояние как удовлетворительное.

Ранее Чубаров рассказал о том, как оккупанты хитростью пытались вызвать его на «суд» в Крыму.

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