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Происшествия

Количество жертв крупного ДТП под Киевом достигло семи

12:12 28 сентября 2020
дтп

Выросло число жертв масштабного ДТП двухнедельной давности на трассе Киев — Харьков. Из комы так и не вышла 37-летняя Оксана Анисимова. Утром 28 сентября стало известно, что пострадавшая скончалась. Жертв аварии теперь уже семеро.

Оксaнa Анисимовa была известна как руководитель хора «Днепровские зори» в поселке Власовка Кровоградской области. После аварии женщина 17 дней провела в коме и так и не пришла в сознание. «Она из комы в течение 17 дней не вышла. Так и умерла. Еще будут делать вскрытие… Мы не можем забрать ни ее, ни документы», — рассказала CBN мать погибшей Людмила Анисимова.

ДТП случилось рано утром 11 сентября на трассе Киев — Харьков в районе села Любарцы Бориспольского района. На дороге столкнулись две фуры, микроавтобус и легковой автомобиль. На месте погибли трое человек из ВАЗа и двое находившихся в микроавтобусе.

14 человек были доставлены в больницу в Борисполе, позднее в реанимации скончался водитель маршрутного автобуса.

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