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Происшествия

Теща Притулы предстала перед судом и сразу попросила о закрытом заседании

15:50 28 сентября 2020
Фемида

После того, как в суд передали обвинительный акт по делу о ДТП с участием тещи известного телеведущего Сергея Притулы, на подготовительном заседании защита Лилии Сопельник попросила закрыть заседание.

Как сообщают «Українські новини», адвокат Сопельник объяснила свое ходатайство тем, что в деле есть медицинские документы, которые не могут быть обнародованы на открытом заседании.

Отмечается, что сама Лилия Сопельник заявила о готовности к ответственности: «Я приношу соболезнования и готова нести ответственность».

В суде объявлен технический перерыв.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лилию Сопельник задержали в августе 2019 года после того, как она во дворе сбила женщину с ребенком — мать и ее 9-летнего сына доставали из-под авто. Момент этого резонансного ДТП попал на видео. Высказывалось предположение, что водитель могла перепутать педали. Однако адвокат Лилии Сопельник заявлял, что его клиентке стало плохо за рулем.

Изображение Edward Lich с сайта Pixabay.

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