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Происшествия

Мужчина поджег себя в центре занятости на Тернопольщине

16:00 28 сентября 2020
огонь

Инцидент произошел в понедельник, 28 сентября, в Гусятинском центре занятости (Тернопольская область). «59-летний мужчина пришел к чиновникам центра с просьбой насчитать ему пенсию, однако те отказали, так как, по их утверждению, ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы», — сообщает ГУ Национальной полиции Тернопольской области. (На днях в Беларуси мужчина совершил самосожжение возле здания милиции.)

Возмущенный посетитель вышел в коридор, облил себя бензином и поджег. Работники центра успели потушить пламя, но мужчина получил ожог около 50 процентов кожного покрова. Пострадавший госпитализирован.

Полиция не сообщает ни о состоянии человека, ни о том, ведет ли она расследование по этому происшествию.

Напомним, недавно в Харькове мужчина пытался поджечь себя в помещении ломбарда, где он накануне купил мобильный телефон. Для этого он явился в учреждение с целой канистрой бензина.


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