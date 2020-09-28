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Происшествия

Американец заставил жену принять участие в убийстве ее любовника (фото)

17:00 28 сентября 2020
Джонатан

В американском городе Кин, штат Нью-Гэмпшир, арестованы муж и жена Британи и Армандо Бэррон — по обвинению в убийстве местного жителя Джонатана Амеролта.

31-летняя Британи и 25-летний Джонатан были любовниками. Об их связи узнал 30-летний муж женщины, который пришел в ярость и решил избавиться от Амеролта. Армандо жестоко избил жену и использовал ее мобильный телефон, назначив от ее имени Джонатану свидание в парке, на которое заявился вместе с супругой. Когда Амеролт приехал, его встретил вооруженный Армандо, велевший своей жене застрелить любовника. Она отказалась. Тогда, угрожая оружием, Бэррон заставил Джонатана сесть в машину и приказал Британи перерезать ему вены, что она выполнила.

После этого, как сообщает Daily News, Армандо сам дважды выстрелил сопернику в грудь и один раз — в голову. Британи вынуждена была сесть за руль автомобиля и вывезти труп за город — в лес. Армандо ехал за ней на собственной машине, купив по пути лопату и брезент. Он принудил жену обезглавить Амеролта и похоронить голову отдельно от тела — чтобы убитого не могли опознать по зубам. Затем уехал домой, оставив супругу избавляться от тела. Однако ее заметили лесники, которые сочли ситуацию подозрительной и обнаружили труп.

Британи арестовали сразу. Армандо — на следующий день, когда он вместе с девятилетней дочкой собирался уехать из дома, объяснив ей, что родители разводятся.

Британи также рассказала полицейским, что перед убийством Джонатана Армандо угрожал ей, засунув пистолет в рот — на глазах у дочери.

Адвокат Британи Бэррон утверждает, что его подзащитная приняла участие в преступлении только потому, что боялась за свою жизнь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что строитель жестоко расправился с любовником жены — прибегнул к хитрости.

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Американец заставил жену принять участие в убийстве ее любовника (фото)

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