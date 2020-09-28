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Происшествия

Зацепер погиб в киевском метро (видео)

22:13 28 сентября 2020
Зацепер погиб в киевском метро (видео)

В Киевском метрополитене погиб «зацепер», который попал под поезд на «зеленой» ветке. Напомним, до сих пор станции метро регулярно страдали от телефонных «минеров».

«Случай летальный. Личность (погибшего. — Авт.) устанавливают правоохранители», — говорится в сообщении подземки.

По состоянию на 21:30 движение поездов было восстановлено, метро начало работать в штатном режиме.

До этого поезда курсировали от станции «Сырец» до станции «Выдубичи», а также от станции «Славутич» до станции «Красный хутор».

В сети появилось видео с одной из станций в момент объявления о приостановлении движения.

Информации об обстоятельствах гибели мужчины пока нет.

Напомним, минувшим летом в Киеве на центральном железнодорожном вокзале горел человек, пытавшийся проехать на крыше или сбоку вагона.

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