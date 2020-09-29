Подросток устроил ДТП в Запорожской области – погибли трое

В Запорожской области произошла трагедия, похожая на случившуюся годом ранее — несовершеннолетний водитель устроил смертельное ДТП, погибли трое его пассажиров.

Как сообщают в ГУ НП в Запорожской области, в городе Пологи 15-летний юноша, находившийся за рулем Chery, не справился с управлением и выехал на обочину, где автомобиль перевернулся.

Сам водитель и один из пассажиров (2004 года рождения) получили травмы, еще для троих людей эта поездка оказалась фатальной — 15-летний пассажир и мужчина, данные которого устанавливает полиция, погибли на месте. Еще один мужчина (1981 год рождения) умер в карете скорой помощи.

Полиция просит откликнуться свидетелей ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи движения автомобиля. Их просят звонить по телефонам (095) 735−56−93, (097) 139−63−24 или 102.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Березань Киевской области произошло трагическое ДТП — погиб водитель и его несовершеннолетняя пассажирка, еще три человека попали в больницу с травмами. Находившийся за рулем 20-летний парень не справился с управлением и врезался в бетонный забор.

Фото с сайта ГУ НП в Запорожской области.

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