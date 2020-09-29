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Происшествия Выяснились детали о...

Выяснились детали о погибшем в киевском метро зацепере

10:01 29 сентября 2020
Изображение Zephyrka с сайта Pixabay

Зацепер, погибший вечером 28 сентября между станциями метро «Выдубичи» и «Славутич», оказался не киевлянином.

Об этом «ФАКТАМ» сообщил пресс-офицер Киевского метрополитена.

«Он не киевлянин», — отметила представитель метрополитена, отказавшись при этом уточнить, откуда именно был погибший.

Она сообщила, что он был 1991 года рождения.

Отметила также, что действовал один, без компании.

Правоохранительные органы уже установили его личность, но представитель киевской полиции отказался называть имя погибшего, ссылаясь на конфиденциальность.

Как сообщали «ФАКТЫ», движение метро приостанавливалось из-за указанного выше инцидента.

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Изображение Zephyrka с сайта Pixabay

Выяснились детали о погибшем в киевском метро зацепере

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