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Умер малыш с Донбасса, растерзанный собаками

14:43 29 сентября 2020
Умер малыш с Донбасса, растерзанный собаками

В детской клинической больнице Днепра 29 сентября скончался двухлетний Егор из города Селидово под Донецком, которого сильно порвал домашний пес. Напомним, для эвакуации мальчика с линии разграничения пришлось задействовать военную авиацию.

О смерти ребенка, который боролся за жизнь в течение 10 суток, в сети сообщил благотворительный фонд «Совушка», который помогал с его лечением.

Напомним, нападение животного (по некоторым данным, собак было несколько) произошло в день рождения ребенка, 18 сентября, когда во время праздника мальчик вышел во двор. Собака вцепилась в паховую область, в результате мальчик лишился гениталий, анального отверстия и получил повреждение бедренной артерии.

В Днепре мальчик перенес несколько сложных операций, после проведения которых медики заявили, что восстановление будет длительным из-за повреждений почек.

Напомним, ранее в Тернополе привязанная на детской площадке (!) хаски напала на 9-летнего мальчика.

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