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Происшествия

Виновата водка: полиция раскрыла убийство ножницами на Лысой горе в Киеве

15:30 29 сентября 2020
На месте преступления

В Киеве задержали уроженца Черниговщины 1974 года рождения, которому объявили о подозрении в жестоком убийстве мужчины на Лысой Горе.

Как сообщил Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook, по месту жительства злоумышленника (гаражный кооператив. — Авт.) полицейские обнаружили вещи пострадавшего и сумку с ремешком, которым, вероятно, задушили потерпевшего.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что накануне он познакомился с убитым и отметил знакомство со спиртным.

Во время застолья, считают в полиции, между собутыльниками возник словесный конфликт, который перерос в потасовку и драку. В какой-то момент у черниговчанина оказались в руке ножницы…

На период досудебного расследования районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, минувшим летом в Киеве обезвредили неадеквата, бросавшегося с ножницами на прохожих возле станции метро. А в Одессе полуголый мужчина бросался с ножницами на прохожих, вообразив себя «охотником за привидениями».

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