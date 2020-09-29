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Происшествия

В Киеве будут судить садистов, развлекавшихся пытками бездомных "на камеру"

16:04 29 сентября 2020
Бита

Прокуратура Киева сообщила о подозрении трем мужчинам в возрасте от 20 до 47 лет, которые в течение длительного времени издевались над бездомными, снимая процесс на видео. Напомним, ранее в Скадовске 22-летний парень изнасиловал и убил бездомного.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, объекты для агрессии злоумышленники выбирали по одному и тому же адресу — по улице Обсерваторной в Шевченковском районе столицы. Там в заброшенном здании ночевали бездомные.

Представляясь сотрудниками полиции, мужчина распыляли бездомным в лицо перцовый газ, а затем приступали к избиению с применением деревянной биты или кирпича.

Все преступления группа совершила в период с 15 августа по 5 сентября 2020 года, а видео «геройств» выкладывала в Telegram.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по 6 статьям Уголовного кодека, включая ч. 2 ст. 127 («Пытки»), ч. 2 ст. 121 «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений») и др.

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге полиция освободила двоих подростков, которых похитили, заперли в гараже и пытали. К преступлению оказались причастны трое местных жителей.

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