Погулял — и хватит: Стерненко снова назначили арест

Во вторник, 29 сентября, Приморский райсуд Одессы избрал мерой пресечения для активиста Сергея Стерненко ночной домашней арест. Ранее активисту смягчили меру пресечения.

Как Сергей Стерненко сообщил в своем Telegram-канале новое заседание суда состоися 9 октября в Одессе.

«Суд дал мне снова ночной домашний арест в г. Киеве. Следующее заседание назначили на 09.10 в 11:00», — написал активист.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в умышленном убийстве напавшего на него и ношении холодного оружия без разрешения активист Стерненко ходатайствовал, чтобы слушания проходили в Киеве. Причина заключается в мере Одессы Геннадии Труханове.

Напоминаем, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прояснила ситуацию с тем, по какой статье Уголовного кодекса будет подозреваемым Сергею Стерненко.



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