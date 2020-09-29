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Происшествия

Погулял — и хватит: Стерненко снова назначили арест

16:04 29 сентября 2020
Суд

Во вторник, 29 сентября, Приморский райсуд Одессы избрал мерой пресечения для активиста Сергея Стерненко ночной домашней арест. Ранее активисту смягчили меру пресечения.

Как Сергей Стерненко сообщил в своем Telegram-канале новое заседание суда состоися 9 октября в Одессе.

«Суд дал мне снова ночной домашний арест в г. Киеве. Следующее заседание назначили на 09.10 в 11:00», — написал активист.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в умышленном убийстве напавшего на него и ношении холодного оружия без разрешения активист Стерненко ходатайствовал, чтобы слушания проходили в Киеве. Причина заключается в мере Одессы Геннадии Труханове.

Напоминаем, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прояснила ситуацию с тем, по какой статье Уголовного кодекса будет подозреваемым Сергею Стерненко.

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