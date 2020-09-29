В Николаеве полицейские на час задержали «скорую» с тяжелым пациентом, требуя разрешение на спецсигналы (видео)

В Николаеве полиция остановила скорую помощь, которая везла пациента на срочную операцию. Ранее в Киеве полицейские «зарабатывали» похищениями айтишников.

Как сообщает в своем Facebook Дарья Селезнева, полицейские остановили автомобиль скорой помощи, которая везла больного на неотложную операцию. Правоохранители требовали предъявить разрешение на спецсигнал.

«Задержали бригаду с пациентом на 50 минут! Издевались, хамили, угрожали врачу бригады скорой медицинской помощи, не хотели отдавать свидетельство о регистрации специализированного медицинского транспорта!» — говорится в сообщении.

Размещено видео происшествия:

У ролика уже около 10 тысяч репостов, также под ним оставлено много комментариев.

Ранее случай правового беспредела зафиксировали во Львове, где судья не стал штрафовать нарушителя карантинных ограничений, несмотря на составленный полицией протокол.

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