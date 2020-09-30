На Черниговщине к ответственности привлекли школьниц, устроивших танцы на мемориале воинам АТО

В Черниговской области в Талалаевском районе произошло дикое событие, которое вполне можно считать еще одним случаем надругательства над памятью о героях АТО: четыре школьницы станцевали тверк на плитах мемориала погибшим на востоке страны воинам.

Об этом сообщил в Facebook отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Черниговской области.

«29 сентября в ходе мониторинга социальных сетей полицейские Талалаевского отделения полиции обнаружили хулиганские действия четырех школьниц у мемориала погибшим воинам АТО», — говорится в сообщении правоохранителей.

Позже скандальное видео со словами возмущения выложил в Сети местный житель Богуслав Барсук.

Не меньшее возмущение вызывали «танцы на костях» и у читателей поста Богуслава:

При этом многие из них высказывали пожелание, чтобы за хулиганские действия детей вместе с ними ответили и их родители.

Почувствовав, что дело может получить большой резонанс в обществе, копы не заставили себя долго ждать и обнаружили «танцовщиц»: ими оказались две 16-летние и две 13-летние ученицы местной школы. На старших составлен протокол по ст. 173 Андминкодекса Украины (мелкое хулиганство), а за младших будут отвечать родители — по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

«Все протоколы направлены в суд. Полицейский из ювенальной превенции уже поговорил с администрацией и учениками школы, где учатся девушки. Кроме того, в учебном заведении запланировали дополнительные классные часы по патриотическому воспитанию с участием Талалаевских участников АТО», — отрапортовали полицейские.

Позже появился ролик, где девочки на том же месте, где танцевали, называют свои имена и просят у украинцев прощения за оскорбление памяти погибших.

Впрочем, их «слова сожаления» не вызывали особого доверия у читателей страницы, которые обратили внимание на неискренность раскаяния и «заученные тексты»:

Поэтому местным педагогам и родителям девочек явно есть над чем поработать в деле воспитания подрастающего поколения. Как, впрочем, и большинству взрослого населения страны: ведь именно из-за пробелов в воспитании вырастают украинцы, которые сжигают флаги своего государства, уничтожают надпись «Украина» и воруют памятные таблички с домов, где жили известные люди.

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