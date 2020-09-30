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Происшествия

"Битва за борды": в Чернигове народный депутат спускал шины и устроил драку

4:02 30 сентября 2020
Нардеп за «работой»

В Чернигове произошел внештатный инцидент с участием народного депутата Украины: в отличие от встречавшихся ранее случаев, народный избранник сам нарушил закон и нанес телесные повреждения гражданам.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

«В Черниговский отдел полиции поступило сообщение о нанесении телесных повреждений местному жителю народным депутатом Украины. Полицейские провели проверку этой информации и передали материалы в Черниговскую местную прокуратуру для определения подследственности по дальнейшему досудебному расследованию в соответствии со статьей 482−2 Уголовного процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении.

В сообщении правоохранителей не называется фамилия народного избранника, который попал в их поле зрения из-за своих поступков.

В то же время местный телеканала «Детинец» утверждает, что конфликт спровоцировал нардеп от «Слуги народа» Олег Семинский.

По информации журналистов, в центре Черникова на билборде снимали рекламу кандидата в мэры Чернигова от СН Юрия Тарасовца. Это вызвало возмущение у однопартийца кандидата Семинского и он заблокировал подъезд к рекламному щиту, а затем ударил совладельца фирмы, обслуживающей борды. Кроме того, он спустил шины в нескольких авто.

В дальнейшем дело будут рассматривать сотрудники прокуратуры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Винницкой области полиция смола только выстрелом остановить драку кандидатов в депутаты.

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