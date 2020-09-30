Шансов выжить не было: в Киеве под колесами KIA трагически погиб пешеход (эксклюзивные фото с места ДТП)

В Киеве в ночь на среду, 30 сентября, возле станции метро «Черниговская», на перекрестке улиц Братиславская и Малышко произошло еще одно ДТП, в котором трагически погиб неосторожный пешеход.

Корреспондент нашего издания побывал на месте инцидента, где ему удалось выяснить предварительные обстоятельства смерти мужчины.

По словам очевидцев трагедии, старенькая KIA двигалась по улице Братиславской в сторону Броварского проспекта. Движение было достаточно интенсивным.

Внезапно слева на дороге появился человек, пытавшийся перебежать на противоположную сторону.

До желанной цели ему оставалось буквально несколько метров…

Судя по всему, водитель машины увидел его в последний момент. Скользнув по капоту и повредив лобовое стекло, нарушитель свалился на дорогу.

Прибывшим на место аварии медикам не удалось спасти жизнь несчастному.

Личность мужчины на месте ДТП установить не удалось — при нем были только ключи от квартиры.

Разговор с водителем KIA также был невозможным — мужчина испытывал шок от случившегося.

Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на трассе Киев-Чоп в ДТП трагически погиб мужчина.

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