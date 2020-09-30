Женщина застрелила своих детей и покончила с собой во Львовской области

В одном из сел Старосамборского района Львовской области женщина убила двух малолетних дочерей и застрелилась сама.

Как сообщили во Львовском областном главке полиции, тела 36-летней женщины, ее пятилетней и девятилетней дочерей с огнестрельными ранениями были обнаружены на территории жилой усадьбы.

Полицейские предварительно установили, что 29 сентября около 22:30 женщина, которая жила в усадьбе, совершила два выстрела из охотничьего ружья в своих дочерей, которые от полученных ранений скончались на месте. После этого женщина выстрелила в себя из того же ружья.

Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

Сейчас проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Напомним, в Прикарпатье Коломыйский горрайсуд признал виновной женщину, убившую своих маленьких сыновей и приговорил ее к 15 годам лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП на Ровенщине, где учительница убила мужа, ранила 13-летнюю дочь и пыталась покончить с собой.

Фото: полиция Львовской области в Facebook.

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