Раскрыты детали ужасной трагедии с расстрелом детей и суицидом матери на Львовщине

В Старосамборском районе, что на Львовщине, разыгралась жуткая трагедия. В одном из сел местные жители обнаружили тела двух маленьких девочек, а также их матери. Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции Львовской области, основная версия следствия заключается в том, что мать якобы застрелила своих дочек из охотничьего ружья, после чего покончила жизнь самоубийством.

«ФАКТАМ» удалось выяснить некоторые резонансные подробности произошедшего.

По информации источника в правоохранительных органах, который не пожелал раскрывать свое имя, трагедия произошла в поселке Велика Волосянка на территории базы отдыха «Каскад».

— Женщине 36 лет, ее дочкам 5 и 9, — рассказали «ФАКТАМ» в полиции. — Женщина жила на базе отдыха несколько последних лет и является дочерью хозяина «Каскада». Семья переехала сюда из Львова и начала строить свой семейный бизнес. Купили три участка, возвели дом. В этом доме комнаты оборудовали, как гостиничные номера. Все уютно и красиво. Всего на базе отдыха семь номеров. Есть даже большие номера класса люкс. Одновременно тут могли проживать 17 человек.

Трагедия произошла 29 сентября. По нашим данным, женщина примерно в половине одиннадцатого вечера совершила три выстрела из охотничьего ружья. Два — в своих дочек, один — в себя. Все умерли фактически мгновенно. О причинах, которые подтолкнули женщину к такому шагу, нам пока не известно. Расследуем. Рассматриваем и другие версии. Но та, которую я вам озвучил, — основная.

«ФАКТАМ» удалось пообщаться с некоторыми местными жителями, которые знали эту семью.

— Маму звали Юлиана. Она имела хороший доход от семейного бизнеса, — рассказал «ФАКТАМ» местный житель Степан, который также имеет свою небольшую базу отдыха. - Юлиана с родителями приехала в Великую Волосянку лет пять назад, наверное. Купили несколько участков, начали строиться. Они ставку делали на отдых с лыжными прогулками. Туристов у них всегда было много. Одни уезжают — другие заселяются. Знаю, одна семья из Германии в «Каскад» два года подряд приезжала.

Пока не начался сезон (а он тут в разгаре обычно зимой), Юлиана с дочками жила на базе. Что я могу сказать про них? Тихие, спокойные, приветливые. Девочки хорошие, со всеми здоровались. Если честно, то я в самоубийство не верю. Тут что-то другое произошло.

— У Юлианы был муж?

— Мы так близко знакомы не были. По выходным приезжал какой-то мужчина, что-то привозил. Я слышал, что Юлиана вроде бы в разводе была, но муж продолжал помогать в семейном бизнесе. Это только по слухам. Врать не хочу.

— Старшая девочка училась в третьем классе в лицее во Львове. Юлиана возила дочку на учебу и забирала, — рассказала «ФАКТАМ» жительница Великой Волосянки Светлана. — Младшая была постоянно с мамой. Дети ухоженные. Я никогда не слышала, чтобы были какие-то крики или ссоры. Очень дружно жили. Причем — в достатке. Юлиана хорошо зарабатывала. В голове не укладывается, что такое могло произойти.

Мы нашли страницу базы отдыха «Каскад» в интернете. Там в основном только положительные отзывы.

«Дуже затишне і тихе місце. Просторі і теплі номери. Привітний персонал. Їжа неймовірно смачна. Є баня, теніс, мангали і дуже класний кіт, який весь час ходив за нами. Територія дуже гарна і чиста», — написала Наталья из Киева.

«Готують дуже смачно. Затишно і тихо, якщо потрібно відпочити від шуму міста, то вам сюди. Для дітей є батут, ігрова кімната і дитячий басейн», — оставила свой отзыв Zina.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной странной трагедии, которая произошла в Ровенской области. Доцент кафедры экономики Национального университета водного хозяйства и природопользования убила своего спящего мужа и несколько раз выстрелила из двух пистолетов в 13-летнюю дочь. Эти две истории похожи между собой в том, что обе семьи считались благополучными и обеспеченными, а преступление совершалось без видимых мотивов.

На фото в заголовке база отдыха «Каскад»

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