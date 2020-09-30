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Происшествия

Под Одессой старшеклассник попытался зарезаться прямо в лицее: первые подробности

15:53 30 сентября 2020
нож

Дикий случай в школе города Килия расследует полиция Одесской области. Днем 30 сентября 15-летний ученик лицея № 3 отпросился с урока, вышел в школьный коридор и там нанес себе удар ножом в шею.

Школьника срочно увезли в больницу. Сейчас угрозы для жизни нет, но подростку придется на несколько дней остаться в медучреждении.

По информации БессарабияINFORM, спасти пострадавшего удалось, благодаря вышедшей из класса учительнице. Она позвала на помощь, в школу была вызвана бригада «скорой», а до прибытия врачей персонал лицея оказал первую помощь раненому подростку.

Следствию предстоит выяснить, кто довел юношу до попытки суицида. В первую очередь полицейские собираются проверить версию о возможном буллинге, о предвзятом отношении к школьнику со стороны учителей. Следственная группа надеется, что сможет больше узнать, опросив одноклассников пострадавшего юноши и школьных педагогов.

Фото архив pixabay.com

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