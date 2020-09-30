В Киеве приговорили участника похищения евромайдановца в 2014 году

В Киеве отменили приговор суда первой инстанции и дали реальный срок злоумышленнику, зимой 2014 года принявшему участие в похищении участника Революции достоинства.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, суд приговорил его к шести годам заключения и конфискации имущества.

«22 января 2014 осужденный, действуя по предварительному сговору с группой лиц, способствовал совершению незаконного лишения свободы потерпевшего, которого с применением физического насилия похитили в районе станции метро „Петровка“ (сейчас „Почайна“, — Авт.) в Киеве и доставили в палаточный лагерь в лесополосе недалеко от станции метро „Бориспольская“. За это он получил денежное вознаграждение в размере 800 гривен», — говорится в сообщении.

Изображение vero_vig 050 с сайта Pixabay.

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