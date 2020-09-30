Самолет ВВС США экстренно сел в Одессе из-за поломки двигателя
В Одессе совершил вынужденную посадку военно-транспортный самолет ВВС США. У борта возникли проблемы с двигателем, сообщает «Думская».
Самолет C-130 Hercules, рассчитанный на полеты средней и большой дальности, прибыл в Украину из Германии, с военной базы Рамштайн ВВС США. Экипаж запросил посадку в аэропорту Одессы после отказа одного из четырех турбовинтовых двигателей. Сейчас ведутся технические работы.
C-130 Hercules широко используются американскими военными, гуманитарными миссиями. Самолет считается самым распространенным в мире среди категории военно-транспортных бортов средней грузоподъемности.
Фото dumskaya.net
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