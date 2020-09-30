28.21 / 28.40 32.85 / 33.27
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Самолет ВВС США экстренно сел в Одессе из-за поломки двигателя

17:15 30 сентября 2020
самолет

В Одессе совершил вынужденную посадку военно-транспортный самолет ВВС США. У борта возникли проблемы с двигателем, сообщает «Думская».

Самолет C-130 Hercules, рассчитанный на полеты средней и большой дальности, прибыл в Украину из Германии, с военной базы Рамштайн ВВС США. Экипаж запросил посадку в аэропорту Одессы после отказа одного из четырех турбовинтовых двигателей. Сейчас ведутся технические работы.

C-130 Hercules широко используются американскими военными, гуманитарными миссиями. Самолет считается самым распространенным в мире среди категории военно-транспортных бортов средней грузоподъемности.

Фото dumskaya.net


430

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Полицейский

В Киеве до смерти избили сотрудницу посольства США

Сергей Кривонос

Генерал Сергей Кривонос: «Мы получили от НАТО сигнал, что не останемся один на один с врагом»

самолет

Самолет ВВС США экстренно сел в Одессе из-за поломки двигателя

София Конкина

Появилось резонансное фото дочери Конкина накануне гибели

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер