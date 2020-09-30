Полиция назвала причину попытки самоубийства лицеиста в Одесской области

В городе Килия Одесской области выяснили причину ЧП в лицее № 3. Как говорят в полиции, старшеклассник совершил попытку суицида в школьном коридоре из-за неприязненного отношения со стороны педагога.

В школе следователи продолжают опрашивать учеников и учителей, а пострадавший школьник находится в больнице. К счастью, попытка самоубийства была неудачной, школьника вовремя заметили, оказали первую помощь и отправили в больницу. Врачи говорят, что угрозы для жизни 15-летнего пострадавшего нет.

Тем временем полиция собирается расследовать инцидент как доведение до самоубийства (ч.3 ст. 120 Уголовного кодекса).

Напомним, чрезвычайное происшествие в лицее в Килии случилось в первой половине дня 30 сентября. Ученик 10-го класса вышел в коридор и там попытался ударить себя ножом в шею.

Фото архив pixabay.com



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