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Происшествия

В Луганской области снова масштабные пожары, объявлена эвакуация

18:25 30 сентября 2020
леса

В Луганской области снова горят леса, ГСЧС предупреждает об угрозе для жилых домов. Жителей сел Капитаново и Муратово, пострадавших от пожаров летом текущего года, снова эвакуируют.

По состоянию на вечер 30 сентября горят леса в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. Во всех случаях пожары начались с возгорания сухой травы, затем под шквалистым ветром пламя быстро распространилось по сухой лесной подстилке. Из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду пожарные пока не могут справиться с огнем. Также осложняет ликвидацию пожара тот факт, что в огне находятся участки возле линии разграничения, и возникли проблемы с мобильной связью.

пожар

В Новоайдарском районе горят лесные массивы возле сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново. Глава Луганской области Сергей Гайдай уточнил, что в селе Кряковка сгорели два жилых дома и одно нежилое здание, повреждены хозяйственные постройки в 10 домохозяйствах. В целом в огне 50 га территории, к вечеру пожар распространился на территорию села Муратово.

Также горят леса между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района. Пока в огне около восьми гектаров, но есть угроза распространения пожара на жилые дома.

10 гектаров лесов горят в районе сел Малиновое, Песчаное и Артема Станично-Луганского района. Там тоже есть опасность, что огонь перекинется на населенные пункты.

Напомним, Луганская область уже пережила масштабный пожар в июле 2020 года. Тогда огнем были уничтожены почти 8000 гектаров леса. Сгорели более 20 жилых домов, еще свыше тридцати — повреждены огнем. Наиболее пострадало село Смоляниново, а также окрестности сел Осколоновка, Капитаново и Вороново.

Фото lg.dsns.gov.ua

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