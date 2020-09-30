В сети появились фото с места гибели в Киеве сотрудницы посольства США

МВД Украины показало фотографии с места гибели сотрудницы посольства США в Киеве. Оперативные снимки, сделанные в ходе следственного эксперимента, опубликованы в Facebook.

Американскую гражданку нашли мертвой на железнодорожных путях в Шевченковском районе столицы. Личность погибшей установлена — при ней было найдено удостоверение сотрудницы посольства США на имя Санвер Никаело. Обнаружил тело подросток, гулявший в том районе.

В посольстве США подтвердили смерть своей сотрудницы. Дипломатическая миссия присоединилась к расследованию обстоятельств смерти американки.

Напомним, у полиции Киева есть две версии ЧП. Изучается версия об умышленном убийстве, ведутся розыски потенциального подозреваемого — высокого мужчины 30−40 лет. Также не исключен несчастный случай. Спикер МВД Артем Шевченко уточнил что погибшая была в наушниках, а значит, могла не заметить приближение поезда, пересекая железнодорожные пути, и была травмирована локомотивом.

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