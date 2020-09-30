Лесные пожары на Луганщине: в регион направлены дополнительные силы из Харьковской и Полтавской областей

В Луганской области все еще бушуют лесные пожары, огонь добрался до сел и жилых домов. Как сообщает Гослесагентство, уже выгорело 2200 гектаров лесных массивов. На помощь в тушении огня приехали специалисты и техника из Харьковской и Полтавской областей. На месте работают пожарные машины, трактора, грунтометы.

Всего по области зафиксировано 85 горящих участков. В 42 местах пламя уже удалось потушить. На остальных территориях с огнем справиться трудно из-за сильного порывистого ветра скоростью свыше 20 метров в секунду. По состоянию на вечер 30 сентября пожары бушуют возле сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово и Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

В селе Кряковка огнем повреждены шесть домов и около десяти хозяйственных построек. В Трехизбенке пожаром задеты два дома. Перекрыта дорога Новоайдар — Северодонецк в районе села Муратово.

Из сел Муратово, Капитаново, Гречишкино ведется эвакуация людей. Есть угроза для населенных пунктов Половинкино и Байдовка Старобельского района, а также для сел Малиновое, Песчаное и Артема Станично-Луганского района.

Напомним, о масштабных пожарах в Луганской области стало известно днем 30 сентября. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на обширные территории.

Фото policeLG/Facebook

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