Масштабные пожары в Луганской области: есть погибшие и пострадавшие

Бушующие в Луганской области масштабные лесные пожары стали причиной гибели трех людей, еще трое наших сограждан были госпитализированы с отравлением угарным газом.

Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Ситуация в регионе напряженная. Три человека погибли, один из них — лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Огонь окружил Северодонецк», — говорится в сообщении.

На данный момент начаты уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Продолжаются неотложные следственные действия.

По состоянию на сейчас на Луганщине зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы. Из-за порывов ветра пламя быстро распространяется.

Продолжается тушение огня и эвакуация населения — эвакуированы 95 человек.

К борьбе с пожарами привлечены подразделения спасателей Луганщины, Донетчины, Харьковщины, Днепропетровщины и Полтавщины.

Накануне вечером, передает «Первая полоса», пожар добрался до территории цеха Северодонецкого химического комбината. К счастью, огонь удалось погасить. На окраине города горят гаражи, слышны взрывы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 30 сентября стало известно, что в Луганской области начались масштабные пожары. В области был создан оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим в результате пожаров. В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров было принято решение приостановить учебный процесс в Северодонецке. В четверг, 1 октября, отменяются занятия в школах города.

Фото: https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/

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