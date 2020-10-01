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Происшествия

Врач внезапно умер на выездном осмотре больного в Киеве

7:39 1 октября 2020
скорая

В Киеве на выезде к пациенту скончался врач скорой помощи, 62-летний Валерий Бобырев. Об этом сообщил Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф Киева.

«Внезапная смерть во время вызова, когда оказывал помощь больной», — рассказали в центре подробности случившегося.

Как отмечают в Центре экстренной медпомощи, Валерий Бобырев почти половину жизни проработал врачом «скорой».

В день трагедии бригада экстренной медпомощи 1257 раз выезжала на вызовы. 12 раз врачей вызывали на пожары, 15 раз — на дорожно-транспортные происшествия. 225 человек позвонили в центр, подозревая у себя коронавирусную инфекцию, 137 были госпитализированы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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Врач внезапно умер на выездном осмотре больного в Киеве

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