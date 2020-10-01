28.21 / 28.40 32.86 / 33.28
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Увеличилось количество жертв масштабных пожаров на Луганщине

8:51 1 октября 2020
пожар

В Луганской области уже сутки бушуют лесные пожары, огонь добрался до сел, известно о четырех погибших и 12 пострадавших от огня. Об этом сообщила полиция Луганской области.

Ранее сообщалось о трех погибших. Утром 1 октября выяснилось, что жертв четверо: 69-летний работник Северодонецкого горводоканала, застигнутый огнем в поселке Сиротино, 46-летний лесничий в селе Райгородка Новоайдарского района, 79-летняя жительница села Вороново и 84-летняя жительница села Муратово, которую эвакуировали, но женщина скончалась в больнице.

В больнице Северодонецка находятся 12 отравившихся угарным газом. Это пожарный из Лисичанска, а также жители поселка Сиротино и села Вороново. Всего эвакуировано 120 человек. Более 50 жителей сел Вороново, Сиротино и Метелкино пришлось разместить в двух школах Северодонецка.

Из 146 территорий, охваченных пожарами, на 82 удалось ликвидировать огонь. Продолжаются пожары в лесных массивах Новоайдарского и Станично-Луганского района.

Одновременно с лесными пожарами на окраине Северодонецка загорелся склад бытовой химии и лакокрасочных изделий. Удалось ликвидировать возгорание на заводе антисептиков (где хранились 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции (с большими запасами хлора — 280 кг).

Фото PoliceLG/Facebook

173

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
КАРДИОЛОГ ИЛОНА БЕГЛАРЯН

Повышенное давление коварно тем, что часто человек его не ощущает, — кардиолог

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Крисси, Джон и их сын

Ребенок модели Крисси Тейген и певца Джона Ледженда родился мертвым – пара опубликовала душераздирающие фото

Крис Дженнер

Бывший охранник матери сестер Кардашьян-Дженер подал на нее суд, обвинив в сексуальных домогательствах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер