Увеличилось количество жертв масштабных пожаров на Луганщине

В Луганской области уже сутки бушуют лесные пожары, огонь добрался до сел, известно о четырех погибших и 12 пострадавших от огня. Об этом сообщила полиция Луганской области.

Ранее сообщалось о трех погибших. Утром 1 октября выяснилось, что жертв четверо: 69-летний работник Северодонецкого горводоканала, застигнутый огнем в поселке Сиротино, 46-летний лесничий в селе Райгородка Новоайдарского района, 79-летняя жительница села Вороново и 84-летняя жительница села Муратово, которую эвакуировали, но женщина скончалась в больнице.

В больнице Северодонецка находятся 12 отравившихся угарным газом. Это пожарный из Лисичанска, а также жители поселка Сиротино и села Вороново. Всего эвакуировано 120 человек. Более 50 жителей сел Вороново, Сиротино и Метелкино пришлось разместить в двух школах Северодонецка.

Из 146 территорий, охваченных пожарами, на 82 удалось ликвидировать огонь. Продолжаются пожары в лесных массивах Новоайдарского и Станично-Луганского района.

Одновременно с лесными пожарами на окраине Северодонецка загорелся склад бытовой химии и лакокрасочных изделий. Удалось ликвидировать возгорание на заводе антисептиков (где хранились 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции (с большими запасами хлора — 280 кг).

Фото PoliceLG/Facebook

173

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter