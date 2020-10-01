«Девочки убегали от матери, а она стреляла им в голову»: новые детали трагедии на Львовщине

На одной из баз отдыха во Львовской области были обнаружены тела двоих детей и их матери. Эта трагедия произошла в селе Великая Волосянка 29 сентября поздно вечером. В полиции «ФАКТАМ» раскрыли новые детали преступления.

— Соседи услышали выстрелы, — рассказал источник «ФАКТОВ» в правоохранительных органах. — Они говорят, что четко слышали три выстрела. Побоялись подходить близко к дому, потому что уже было поздно, темно. Около полуночи на место происшествия прибыли оперативники. Картина была действительно ужасная. Две девочки — одной 5 лет, другой 9 — лежали на земле в таких позах, что можно было сделать вывод, что они пытались спастись от стрелявшего в них человека бегством.

Обе девочки были убиты выстрелом в голову. Их мать была застрелена из того же охотничьего ружья, которое лежало рядом. Именно потому, что все трое были убиты из одного оружия, мы делаем вывод, что, скорее всего, женщина сначала убила своих дочек, а потом совершила суицид.

Оперативники опрашивали соседей. Они не слышали ни шума, ни криков. Никто не может сказать, что стало причиной трагедии. Мама с дочками жила в одном из номеров базы отдыха, принадлежащей ее матери. То есть бабушке погибших девочек. Семья была успешной, жили они не бедно. Имели недвижимость во Львове.

Старшая дочка, кстати, последнюю неделю не ходила в лицей на учебу из-за болезни и все время находилась дома, вместе с мамой и сестричкой.

База отдыха, где произошла трагедия

Автор этих строк нашел в интернете две страницы матери девочек. Правда, в запрещенную в Украине социальную сеть «Одноклассники» Юлиана последний раз заходила в 2017 году, а на Facebook была год назад. Там почти нет личных фото. Однако по содержанию этих страниц можно сделать вывод, что Юлиана когда-то была фотомоделью.

Кроме того, женщина очень интересовалась детской психологией. На ее странице было несколько публикаций на эту тему. И еще одна интересная деталь. В 2018 году, опять же судя по публикациям, Юлиана собиралась посетить семинар-тренинг, который назывался «Подолання страхів у дітей та дорослих методами терапії». Какие страхи хотела побороть в себе или своих дочерях женщина?

Также удалось выяснить, что на Юлиану был зарегистрирован ФОП. В карточке предпринимателя говорится, что женщина занималась сдачей в аренду недвижимости. У семьи Юлианы зарегистрированы три дома во Львове. Один из них недавно был выставлен на продажу.

— Я не верю в то, что Юлиана убила детей и сама застрелилась, — поделился своим мнением с «ФАКТАМИ» житель села Великая Волосянка, который представился как Андрей Викторович. — Мне кажется, что там было что-то другое. Может быть, у нее долги были, которые она не могла отдать. Возможно, самоубийство было подстроено. Ну не могла она убить девочек. Со стороны было видно, что у матери с дочками почти идеальные отношения.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жуткой трагедии, которая произошла в Германии, где мать отравила своих пятерых детей, старшему из которых было 8 лет, а младшим тройняшкам всего 18 месяцев. После совершенного преступления мать попыталась покончить жизнь самоубийством, бросившись под поезд, но выжила.

Фото в заголовке со страницы Юлианы в соцсети

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