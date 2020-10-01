Выгорели целые улицы, взрываются боеприпасы: что творится из-за пожаров на Луганщине

В Луганской области, где возникли серьезные пожары, одной из причин которых в штабе ООС называют стрельбу боевиков трассирующими пулями, сильно пострадало село Сиротино, что под Северодонецком — в населенном пункте есть полностью выгоревшие улицы.

Одна из местных жительниц в интервью каналу «Украина 24» рассказала, что никаких предупреждений о пожаре не было, и что люди эвакуировались самостоятельно. Подача воды и электричества была отключена.

«Был обычный вечер, никакого сообщения о пожаре не было, единственное, что была небольшая задымленность. Никто никого не эвакуировал. Все произошло внезапно, когда пламя подобралось к домам, мы начали понимать, что горим…» — рассказала журналистам жительница села Наталья и добавила, что люди сами спасали соседа-инвалида, который не мог самостоятельно передвигаться.

«Мы только, когда свет отключили, поняли, что надвигается беда. Обычно отключают, когда пожар. Никто не предупреждал, пожар начался резко. Все выбирались сами, что-то хватали и бежали. Ехали по трассе, вокруг горел лес, назад уже не пускали. В чем жили, в том и выскочили», — говорит местная жительница, у которой полностью сгорел дом и все хозяйство.

Тем временем спикер луганской полиции Татьяна Погукай рассказала, что часть людей из зоны бедствия разместили в школах Северодонецка: «Круглые сутки работает полиция, граждане помогают. Делаем все для того, чтобы люди знали, что делать, куда ехать, размещаем информацию на дорогах».

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что масштабные пожары на Луганщине могли возникнуть из-за поджогов: «Мы с этим сталкивались чуть раньше, летом, когда видели, что умышленный поджог идет в нашу сторону. Сейчас мы видим похожие приметы, следователи занимаются этими вопросами вместе с военными». По его словам, Северодонецк вне угрозы, лакокрасочному и спиртовому заводам угрозы уже тоже нет.

Тем временем в Госпогранслужбе уточнили, что пожар около контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской сопровождается «звуками, характерными при детонации боеприпасов». Пропуск граждан через КПВВ временно закрыт по решению командующего операции Объединенных сил. Все находившиеся в пункте пропуска и недалеко от него люди отведены на безопасное расстояние. В том числе, и пограничники. В районе КПВВ остаются наряды прикрытия.

«В случае прибытия граждан с временно оккупированной территории будет происходить немедленный их отвод в безопасные места», — отметили в ГПСУ и добавили, что работа КПВВ может быть восстановлена ​​после стабилизации ситуации.

На данный момент момент известно о девяти погибших на пожарах в Луганской области.

Фото со странички Татьяны Погукай в соцсетях.

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