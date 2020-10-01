Дело Гандзюк: Павловский в суде подтвердил. что активистку «заказал» Мангер

Подозреваемый в организации покушения на активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский на заседании Приморского районного суда Одессы 1 октября подтвердил, что заказчиком преступления был Владислав Мангер. Об этом сообщили в Интернет-сообществе «Кто заказал Катю Гандзюк».

Напомним, на предыдущем заседании Павловский попросил служителей Фемиды утвердить соглашение о признании вины.

Павловский также объяснил, почему 17 декабря 2017 года дал в суде неправдивые показания о непричастности Павловского и Левина к покушении на активистку — по его словам, и он, и его дочь получали угрозы от Мангера.

Кроме того, суд на заседании 1 октября привлек к участию в процессе в качестве потерпевших членов семьи Гандзюк.

Следующее заседание по делу назначено на 9:30 16 октября.

Прокуратура просит для Мангера и Левина по 12 лет лишения свободы.

Скрин видео 24tv.ua

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