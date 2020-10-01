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Происшествия

Под Киевом 8-летний ученик пытался выброситься из окна школы

15:53 1 октября 2020
Окно

Под Киевом восьмилетний ученик попытался выброситься из окна школы прямо на глазах у педагога.

Как сообщает kiev.dozor, ЧП произошло в селе Песчаная Белоцерковского района. После попытки мальчик убежал из школы и пропал, а учительница сообщила о произошедшем инциденте в полицию.

К счастью, ребенка нашли целым и невредимым. Он плакал и говорил, что боится возвращаться в школу. В деталях происшествия теперь разбираются работники ювенальной превенции.

Напомним, что недавно в Одесской области лицеист попытался зарезаться прямо в учебном заведении. В полиции выяснили, что трагедия едва не произошла из-за неприязненного отношения к лицеисту со стороны педагога.

Илюстративное изображение MichaelGaida с сайта Pixabay.

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