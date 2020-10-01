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Происшествия

На Луганщине три города остались без воды из-за масштабных лесных пожаров

16:42 1 октября 2020
Капля воды

Из-за масштабных пожаров, охвативших Луганскую область, подача воды прекращена в нескольких городах региона.

По информации «Час Пик», аварийная ситуация привела к тому, что без водоснабжения остаются жители северной и центральной частей Лисичанска, Новодружеска и Приволья.

Дата возобновления поставок воды не сообщается, отмечается лишь, что ее начнут подавать после ликвидации аварийный ситуаций.

Изображение Arek Socha с сайта Pixabay.

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