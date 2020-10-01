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Происшествия

В Виннице заключенный умер после избиения тюремщиками

17:19 1 октября 2020
Колония

В Винницкой области направлен в суд обвинительный акт в отношении шестерых сотрудников Государственного учреждения «Винницкое учреждение исполнения наказаний (№ 1)», которых подозревают в причастности к смерти 59-летнего заключенного.

Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, инцидент произошел 13 июля 2019 года. В тот день потерпевшего завели в отдельное помещение, где ему нанесли не менее 85 ударов дубинками.

Оперативное видео истязаний попало на камеру видеонаблюдения.

После этого пострадавшего доставили в камеру, где избиение продолжил другой заключенный, и они закончились смертью потерпевшего.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 127 («Истязание»), ч. 2 ст. 365 («Превышение служебных полномочий»), ч. 2 ст. 121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»).

В случае, если вина подозреваемых будет доказана, 5 сотрудникам исправительного учреждения грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, еще одного сотрудника могут приговорить к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Накажут и уже осужденного — ему грозит новый срок — до 10 лет.

Напомним, ранее появились новые детали о пытках в полиции Кагарлыка на Киевщине, где в мае 2020 года оперативники изнасиловали женщину.

Фото Украина Криминальная

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