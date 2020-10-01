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Пожары на Луганщине: пламя охватило дома в Станице Луганской, на улицах взрываются боеприпасы

18:26 1 октября 2020
Пожары на Луганщине: пламя охватило дома в Станице Луганской, на улицах взрываются боеприпасы

В охваченной огнем Луганщине осложняется ситуация — на 15:00 пылали почти все дома по улице Донецкая в Станице Луганской.

Как сообщает в сети районная администрация, тушение пожаров осложнено в связи с тем, что в 2014−16 годах улица плотно обстреливалась боевиками, поэтому там осталось много взрывоопасных предметов. Теперь они детонируют из-за высокой температуры.

К тому же отмечаются сильные порывы ветра, которые переносят пламя через железнодорожную насыпь на соседнюю улицу Лебединского.

«В помощь пожарным привлечена коммунальная техника КП „Станичник“ и КП „Теплосервис“, которой оперативно подвозят воду», — говорится в сообщении.

Опубликованы фото с места событий.

В настоящее время огонь подбирается к КПВВ «Станица Луганская».

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский не связывает возникновение масштабных пожаров с обстрелами со стороны российско-оккупационных войск, несмотря на заявления украинских военных.

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