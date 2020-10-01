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Происшествия

В Киеве упавшее дерево убило водителя легковушки

19:40 1 октября 2020
В Киеве упавшее дерево убило водителя легковушки

На выезде на Житомирскую трассу из села Чайки Киевской области произошло смертельное ЧП — там упавшее на авто дерево привело к гибели водителя. Ранее синоптики предупредили украинцев об усилении ветра.

Фото показал ресурс dtp.kiev.ua.

«Выезд на Житомирскую трассу с Чайки, упало дерево на машину», — говорится в описании к снимку.

Причины падения дерева пока не установлены.

Напомним, в июле подобное падение дерева произошло в Жовковском районе Львовской области. Тогда погиб 26-летний местный житель.

Фото vyvoz.org

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