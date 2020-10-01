В Киеве упавшее дерево убило водителя легковушки
На выезде на Житомирскую трассу из села Чайки Киевской области произошло смертельное ЧП — там упавшее на авто дерево привело к гибели водителя. Ранее синоптики предупредили украинцев об усилении ветра.
Фото показал ресурс dtp.kiev.ua.
«Выезд на Житомирскую трассу с Чайки, упало дерево на машину», — говорится в описании к снимку.
Причины падения дерева пока не установлены.
Напомним, в июле подобное падение дерева произошло в Жовковском районе Львовской области. Тогда погиб 26-летний местный житель.
Фото vyvoz.org
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